Od 11. 6. do 23. 10. 2022 bude ve výstavních sálech a chodbách přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově jako hlavní sezónní událost probíhat trojice výstav věnovaných médiu fotografie. Muzeum v této souvislosti připomene výročí 60 let činnosti Fotoklubu Český Krumlov, 60 let klubové fotografické soutěže Mapový okruh Nekázanka.

Třetí výstava nesoucí prozaický název „Taras“, představí legendárního českého fotografa ukrajinského původu, Tarase Kuščynského, jehož tvorba bude připomenuta výběrem z rozsáhlé kolekce fotografie aktů a dnes již ikonických dobových portrétních fotografií osobností československé kulturní a umělecké scény (Jana Wericha, Magdy Vašáryové, Josefa Sudka a dalších.).

Otevírací doba a vstupné

VÍCE INFORMACÍ ZDE