Vojta Kiďák Tomáško - písničkář

Zve Vás jeden obyčejný kluk (pro někoho už starší pán, ale duší pořád kluk), z malého městečka nad řekou Ohří.

Píšu a skládám písničky. O lidech, o lásce, o přátelství. O tom co jsem prožil, co vidím okolo sebe. Vím, že to nejsou žádné hity a ani mě to netrápí. Je v nich ale kus mého života a možná i vašeho.

Napsané srdcem pro ty, kteří dovedou srdcem poslouchat. Přijďte na koncert a naberte si plnou duši. Berte si slovíčka a tóny, smějte se a nestyďte se třeba i uronit slzičku, když vás něco dojme. Náš svět je barevný a smích i pláč k němu patří.

Písničkář V. K. Tomáško ve Strakonicích už mnohokrát hrál, ale ještě nikdy na venkovní scéně. Věříme, že bude krásné počasí a prožijeme příjemný večer plný písniček, povídání a pohody.