Strašení Nerestce

21. ročník oblíbeného Strašení s bytostmi všeho druhu pro bytosti všeho věku. Přijďte se pobavit, projít si stezku plnou nejrůznějších strašidel a zábavných úkolů, poslechnout příjemnou muziku a prožít tak bohatý letní den. Každou první srpnovou sobotu se již tradičně scházíme v Nerestcích, abychom pobavili, potěšili a postrašili každého, kdo má o to zájem. Přidejte se! Po příjezdu se nahlásíte na registraci a následně jste vpuštěni na dobře značenou pohádkovou cestu celou vesnicí, kde potkáváte stanoviště s nejrůznějšími "strašidly". Můžou to být čerti, můžou to být šašci, může to být kdokoli. Nikdy nevíte, co vás na asi tříkilometrové trase čeká. Za statečnost obdržíte razítko či sladkost.

Při čekání na startu či návratu z trasy je možno využít zdarma veškeré doprovodné akce pro děti, jako jsou skákací hrad, malování na obličej, workshopy pro děti, pohádka a mnoho dalšího, dospělí se pak mohou občerstvit u stánků s dobrým jídlem, pitím či speciálními, v Nerestcích vyráběnými domácími limonádami. Celé odpoledne je provázeno muzikou a akci zakončí o půl desáté ohňostroj. Přijďte si zpříjemnit sobotní odpoledne, zažít nevídané a poslechnout neslýchané. Vše je zajišťováno dobrovolníky a nadšenci. Akce se koná za každého počasí!