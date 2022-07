Baletní soubor International Festival Ballet uvádí představení “Louskáček” v Českých Budějovicích a ve Zlíně

Baletní soubor INTERNATIONAL FESTIVAL BALLET uvádí představení “Louskáček” v Českých Budějovicích Baletní soubor FESTIVAL BALLET (Ukrajina) – Skvělé a velkolepé umělecké těleso, disponující vším, co lze nazvat ruskou školou klasického baletu, tj. veškerou důkladnou elegancíí klasiky, svěžím dechem XXI. století, ideální technikou provedení a bujarou, nespoutanou šíří ruského ducha ve spojení s opravdovou bohatou nádherou kostýmů a dekorací. Členové petrohradského souboru FESTIVAL BALLET vám předvedou skvosty světové klasiky, kam patří: Baletní představení “Labutí jezero” (Balet o dvou dějstvích na hudbu P. I. Čajkovského) Baletní představení “Louskáček” (Balet o dvou dějstvích na hudbu P. I. Čajkovského) Nemá smysl znovu opakovat obsah příběhů těchto nesmrtelných uměleckých děl, stačí říci, že diváci, kteří přijdou na tato představení, se na krátkou dobu ponoří do světa romantiky a krásy, ale také získají spoustu dojmů poté, co proniknou do feérií lásky a smrti, věrnosti a zrady, smíchu a slz, strachu i odvahy, do všeho toho, co souvisí se světovou kulturou, se světovým dědictvím a s mistrovskými uměleckými díly z celého světa. Vynikající herecký soubor, ztělesňující vše to, čemu se říká “škola klasického baletu“ – tedy přísně klasickou eleganci, svěží dech jednadvacátého století, dokonalou techniku provedení a neomezenou šíři ruské duše v kombinaci s vpravdě královskou nádherou kostýmů a dekorací. Baletní soubor FESTIVAL BALLET byl založen v roce 2011. Skupina sjednotila mladé a talentované umělce z nejlepších divadel. V současné době jsou umělci ze FESTIVAL BALLET často kandidáti i držitelé divadelní ceny „Zlatá maska“, vítězové ruských a mezinárodních soutěží i držitelé prestižních ocenění a vyznamenání. Soubor s velkým úspěchem hostovalo v USA, v Itálii, v Německu, ve Francii, v Holandsku, v Belgii, ve Finsku, v Portugalsku, v Číně, v Brazílii, v Mexiku a v dalších zemích.