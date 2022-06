Klarinetový soubor Prachatice (CZ) a pěvecký sbor The Choir of St Catharine’s College (GB) - společný koncert

Prachatické klarinety společně s pěveckým sborem z Cambridge V sobotu 2.července 2022 budou mít posluchači a zájemci navštívit výjimečný koncert uznávaného pěveckého sboru The Choir of St Catharine’sCollege z Cambridge ve Velké Británii a domácího Klarinetového souboru Prachatice. Obě tělese představí program světových hudebních skladatelů různých stylů a žánrů. Pěvecký sbor St Catharine's College se může pochlubit význačnou a pestrou hudební tradicí, ve které hraje hlavní roli krása a harmonie zpěvu. Těžištěm činnosti sboru je kaple s jednou z nejlepších akustik v Cambridge a pravidelné týdenní bohoslužby Evensong, Eucharist and Compline („Noční písně“). Zpívají anglikánskou liturgii v její tradiční podobě, středověký gregoriánský chorál, někdy doplněno instrumentální komorní hudbou, která vytváří intimnější atmosféry. Sbor ve spolupráci s profesionálními instrumentalisty pravidelně koncertuje, často z hlavních sborových děl, jako jsou Monteverdiho nešpory a Mozartovo Requiem. Sbor se také pustil do série nahrávek pro nahrávací společnost Resonus, z nichž nejnovější – ze soudobé adventní a vánoční hudby – vyšla na podzim 2020. Koncerty a nahrávky sboru, vzdělávací a komunitní práce, si získaly obdiv pro své kouzlo a dokonalost. Pěvecký sbor vystoupí pod vedením sbormistra Edwarda Wickhama za klavírního doprovodu Alexe Walece a Juna Rippona.

Klarinetový soubor Prachatice je české hudební uskupení skládající se z klarinetistů Jana Hovorky, Petra Chalupského, Tomáše Janouška, Víta Neužila a zpěvačky Petry Sovové. Soubor v letošním roce oslavuje šestnáct let svého působení během kterého získal řadu prestižních ocenění na mezinárodních hudebních festivalech. Je držitelem čtyřiadvaceti zlatých cen festivalů, které přivezl z evropských zemí. Jeho repertoár je všestranný, věnuje se jak hudbě klasiky, tak swingu, jazzu, filmové a muzikálové tvorbě. Právě mix těchto žánrů má přichystaný pro společný koncert v Českém Krumlově. Nezbývá než vás posluchače a zájemce co nejsrdečněji pozvat do Českého Krumlova. Koncert proběhne v sobotu 2.července 2022 v Prokyšově sále Městské knihovny od 15 hod.