Protheus Závislosti tour 2022

Textař a frontman metalové kapely Dymytry vydává svoje první sólové album „Závislosti“ a vyráží na stejnojmenné turné. Celkem dvanáct exkluzivních koncertů po celé ČR, které by si neměl nechat ujít žádný fanoušek rockové muziky. Protheus na své první desce vsadil na melodie, chytlavé refrény a texty. Kdo by čekal, že se jeho tvorba bude podobat té od Dymytry, bude velmi překvapen. Protheus postavil kapelu z muzikantů velmi zvučných jmen, sám svoji kapelu označuje jako all stars team. Celou show doplní prvotřídní audiovizuální technika, na které se rozhodně nešetřilo.

S ohledem na nabité diáře všech muzikantů, je sólový projekt Protheus skutečně exkluzivní a rozhodně doporučujeme nenechat si ujít příležitost ho vidět. Kdo ví, kdy se zase bude opakovat.

Podpisovka a focení před každým koncertem, jako speciální host vystoupí kapela LocoLoco