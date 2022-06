Promítání filmu v Panské zahradě

Přijďte do přírodního areálu Panské zahrady ve Strakonicích s přáteli večer posedět na pivo či jiný drink, a podívejte se s námi na projekci. Začínáme snímkem: Michael Jackson's: This is it

Vstupné je zdarma a občerstvení ve stánku na místě.

Začátek akce: 20:00 (areál otevřen od 12:00)

https://www.meks-st.cz/event/527976/michael-jacksons-this-is-it-promitani-v-panske-zahrade