Karlovarské hudební divadlo zve malé návštěvníky do mysliveckého sálu zámku Ohrada na pohádku Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa. Představení se koná 27.6. 2022 od 14:30 a do 16:00 hod. Od 28.6. do 1.7.2022 potom v časech od 10:00 a od 12:00 hod.