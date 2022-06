K zámku Ohrada neodmyslitelně patří již po mnoho let Národní myslivecké slavnosti. V letošním roce Českomoravská myslivecká jednota spolu s Národním zemědělských muzeem zve všechny příznivce a milovníky myslivosti na sobotu 25.6.2022 a to od 9 do 17 hodin. Na nádvoří zámku bude probíhat předávání mysliveckých vyznamenání, mistrovství ve vábení jelenů, soutěž v odhadu jelení trofeje, ukázky sokolnictví, lovecká kynologie a ukázky plemen, prezentace koní z Národního hřebčína Kladruby a zemského hřebčince Písek, prezentace a ukázky nářadí a nástrojů a potřeb pro myslivce i kutily. Hudební kapelu Květovanku na podiu vystřídá oděvní přehlídka A.Kružicové a vaření na podiu J. Sapíka. A k tomu dobré jídlo a zvěřinové speciality.

V mysliveckém sále je pro laickou i odbornou veřejnost připravena výstava trofejí. V průběhu dne je organizována autobusem exkurze do Staré obory. Závěr Národních mysliveckých slavností bude v letošním roce patřit SVATOHUBERTSKÉ MŠI , která se uskuteční v kostele Sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou v 18. hodin. Celebrovat jí bude R.D.Mr.Mgr.TOMAS VAN ZAVREL, hlubocký farář.