Bezplatné testování na HIV, žloutenku a syfilis

Nezisková organizace PREVENT 99 nabídne screeningové testování pro veřejnost, a to nejen na HIV, ale také na hepatitidu B a C a syfilis. Mobilní testování se v Českých Budějovicích uskuteční 2.6.2022 od 13:00 do 17:00 hod. na Sokolském ostrově. Test je rychlý, anonymní a zdarma. Zájemci o testování se nemusejí předem objednávat. Stačí, když přijdou v daný čas na danou adresu. U sanitky potkají pracovníky terénního programu Jihočeský streetwork PREVENT. Samotný test provádí zdravotníci, postačí k němu kapka krve z prstu. Výsledky budou na počkání.