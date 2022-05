Michal David - koncert

MICHAL DAVID – přeložené BRITTERM TOUR 2021 - ČESKÉ BUDĚJOVICE Úspěšný zpěvák, producent a hitmaker Michal David po delší době zavítá do největších krajských měst se svou speciální BRITTERM TOUR ! Bohužel vzhledem k hygienickým nařízením vlády / Covid-19/ z listopadu 2021 bylo Britterm Tour přeloženo na jaro 2022. Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, není potřeba je měnit. OSTRAVA – Ostravar aréna – původně: 25.11.2021 – NOVÝ TERMÍN – 1.4.2022 BRNO – Hala Vodova - původně: 4.12.2021 – NOVÝ TERMÍN – 2.4.2022 LIBEREC – Home Credit Aréna - původně: 10.12.2021 – NOVÝ TERMÍN – 9.4.2022 PARDUBICE – enteria aréna - původně: 11.12.2021 – NOVÝ TERMÍN – 21.4.2022 ČESKÉ BUDĚJOVICE – Budvar aréna - původně: 27.11.2021 – NOVÝ TERMÍN – 7.5.2022 Michal David se opět představí se svou kapelou KVATRO, která ho doprovázela na úspěšných Open Air Tour v roce 2018 - 2020. Diváci se mohou těšit na největší hity Michala Davida. Playlist bude pestrý a trošku jiný oproti koncertům v posledních dvou letech. Některé písně budou vybrány přímo na přání fanoušků ☺ “ Moji fanoušci už mi opravdu chybí a já se těším, až zase budu stát na pódiu a společně si to užijeme! Plánuji vydat také CD s názvem Michal David Funky. Písně v novém kabátu z tohoto CD uslyší moji fanoušci premiérově i v rámci Britterm Tour ! A jak je to u mne zvykem - pojedeme Non-Stop mejdan ☺. “ Jako hosté vystoupí skupina VERONA, předskokanem bude popová hudební skupina YesBrothers a před koncertem diváky naladí DJ Andrea Pomeje. Navíc každý návštěvník koncertu ZDARMA obdrží CD Michala Davida při vstupu na koncert . Pro ty největší fandy budou vždy připraveny v omezeném počtu populární VIP vstupenky – Meet & Greet – které majitelům zajistí osobní setkání s Michalem Davidem po koncertě. VIP vstupenka MEET & GREET bude obsahovat – vstup na koncert, raut po skončení koncertu a především osobní setkání s Michalem Davidem včetně možnosti focení a podpisu. Předprodej vstupenek probíhá v síti Ticketportal a Ticketmaster a na webových stránkách Michala Davida: https://www.michaldavid.cz/terminy-akci/.