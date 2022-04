Pohádková cesta v Českých Budějovicích

V jednom kouzelném lese hned za sedmero borovicemi a starým bukem se rozkládá velké království plné pohádkových bytostí. Na trase děti projdou 8 stanovišť, kde číhají 2 - 3 pohádkové bytosti. Děti (případně rodiče) plní u pohádkových bytostí jednoduché úkoly, odměnou jim jsou razítka do hrací karty a na konci sladká odměna. Vhodné pro děti 0 - 8 let. Kde: Začátek u dětského hřiště s pyramidou, Malý jez v ČB (Havlíčkova kolonie), konečná bus. č. 12, GPS (začátek) : 48.9623950N, 14.4790975E

Vstupné: Předprodej: 100-120 Kč/dítě, 100-120 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma a nemusí mít rezervaci) Na místě: 150 Kč/dítě, 150 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma bez rezervace) 8.30 - 10.30 předprodej (po vyplnění formuláře vám přijdou platební údaje, které uhradíte do tří pracovních dní) od 10.45 do 11.45 bude možné koupit vstupenky na místě Předprodej vstupenek zde: https://bit.ly/3DSjQ8O Časy rezervací (předprodeje) jsou od 8.30 do 10.30. Od 10.45 do 11.45 mohou účastníci chodit bez rezervací a koupit si vstupenky přímo na místě. Výhodou rezervací je nižší počet účastníků a menší fronty. Po uhrazení je rezervace považována za závaznou. Vstupné vracíme do 11. 5. 2022. Po tomto datu už vám nezbude nic jiného než vstupenky vyšmelit:). Fotky z minulých ročníků zde: bit.ly/2TKTWNQ