Večery S - Třetí sloka, Alena

Třetí sloka vznikla 21. dubna 2010 v Písku. Repertoár představovaly zprvu převzaté písně, ale je repertoár především autorský. Kapela hraje hudbu, kterou klasifikujme jako folk s výrazným zaměřením na vícehlasy. Třetí sloka prošla různými personálními i nástrojovými proměnami. V současnosti hrají v obsazení Anie Cibulková, Peťa Nováková, Pepa Novák a Vojta Kopáček, experimentují se zvukem a pracují neustále na nových materiálech.



Alena "Alishi" Střelečková je písničkářka ve stylu folk/country crossover. Sama říká, že hraje „asi folk“, z něhož se zrodila. Pochází z Českých Budějovic, kde je trampská, folková a country muzika odjakživa doma. A taky bluegrass. Miluje poetiku, ráda hledá krásná slova a melodie a to vše mezi tím. Dovoluje své hudbě přesahy, kam až to hudba sama dovolí. Příběhy o lidech, hledání naděje, humoru a podstaty věcí.



The Dark Blue Elephants jsou na jihu zavedenou značkou. Vyznačují se originálním hudebním stylem, přesahujícím zavedené žánry v původních kompozicích. Hudba je energická a podmanivá, stvořená pro živá vystoupení. Saxofon a klarinet, jejichž zvuk je tolik typický pro tuhle kapelu, doprovází akustická kytara, klávesy, baskytara a bicí. Promyšlené, česky psané, autorské texty oscilují mezi chytlavou hravostí a zadumaností, ve stopách české literární tradice.