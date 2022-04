Čarodějnická večerní prohlídka v Zoo Tábor

Oblíbená Čarodějnická večerní prohlídka již v sobotu 30. dubna 2022 od 20:30! Poslední dubnovou sobotu v naší zoo pořádáme velmi oblíbenou večerní prohlídku. Vstupenky na ni je možné zakoupit pouze na e-shopu, a to jen do 18. dubna do 12:00. Na místě již vstupenky zakoupit možné nebude.

Přijďte s dětmi zažít naši zoo tak trochu jinak. Večerní zoologickou zahradou vás provedou přímo naši ošetřovatelé, a tak se máte opravdu na co těšit. Začneme po setmění, tak si s sebou určitě nezapomeňte vzít baterku, abychom byli ve tmě pořádně vidět!

A pozor! Děti, které přijdou v čarodějnické masce, budou mít vstup na prohlídku jen za symbolickou 1 Kč!

Sraz účastníků je ve 20:20 před branami naší zoo. Předpokládaný konec je ve 22:00.

