Hravá výstava Zachuchleno je k vidění v písecké Sladovně

Do Sladovny zavítal Chuchel, bláznivá postavička z oceněné počítačové hry. Oživte Chuchla a zažijte na vlastní kůži jeho dobrodružství! Pomozte mu splnit několik úkolů a úspěšně dojít do cíle. Co myslíte, může být počítačová hra uměleckým dílem? Přijďte to zjistit! Zachuchleno je určeno dětem do 8 let a jejich dospělým. Kapacita výstavy je omezená, doporučujeme zarezervovat si vstupenky na webu Sladovny. Výstava je inspirovaná úspěšnou počítačovou hrou CHUCHEL a vznikla ve spolupráci s Amanita Design, umělci ze Sunshine Cabaret a Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy.