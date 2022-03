Výstava obrazů: Karolína Šrámková: Co kdyby?

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy obrazů Karolíny Šrámkové s názvem: Co kdyby? Zároveň Vás zveme i na komentovanou prohlídku výstavy s její autorkou, v sobotu 26. května v 10 hodin. Dětské hry plné představ a neohraničené fantazie často začínají slovy: „co kdyby…?“. Tato slova v sobě nesou potenciál změnit nemožné v realitu, když si to budeme přát. Karolína Šrámková se ve svých obrazech a instalacích pouští právě do takového světa fantazie. Ten začíná v tom všedním a známém a zvolna přechází do hry s malířovou (a divákovou) imaginací. Co kdyby zvířata hrála lidské role? Co kdybychom mohli vidět dvě situace v jednom okamžiku? Co kdyby obraz nekončil rámem? Co kdyby…? Kurátor výstavy: Martin Velíšek Výstava potrvá do 18. května 2022