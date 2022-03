Jaroslav Dušek – Pátá dohoda ve spolupráci s Klubem Lávka

Pokračování Toltécké moudrosti.

Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků v podání Jaroslava Duška zavádí diváka do hlubší roviny sebeuvědomění a připomíná největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou.

Délka představení: 120 minut (bez přestávky)

Based on the book The Fifth Based on the book The Fifth Agreement © 2010 by Miguel Angel Ruiz, M.D., Jose Luis Ruiz, and Janet Mills. Produced with permission of Amber-Allen Publishing, Inc. P.O. Box 6657, San Rafael, CA 94903. All rights reserved.