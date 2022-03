Jaroslav Dušek – Čtyři dohody ve spolupráci s Klubem Lávka

Láska, Vztahy, Přátelství

Veleúspěšné divadelní představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného bestselleru Čtyři dohody Dona Miguela Ruize z roku 1997. Znovu do vás vstoupí nadčasová moudrost Toltéků, jedné z největších civilizací starověkého Mexika.

Délka představení: 120 minut (bez přestávky)

Based on the book The Four Agreements © 1997 by Miguel Angel Ruiz, M.D. and Janet Mills. Produced with permission of Amber-Allen Publishing, Inc. P.O. Box 6657, San Rafael, CA 94903. All rights reserved.