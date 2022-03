Martin Svatek 30 let v kuchyni & Lobkowiczké zámecké vinařství

Když vaří Martin Svatek, je to vždy gastronomický svátek. Člen Národního týmu asociace kuchařů a cukrářů ČR a bývalý šéfkuchař hotelu Nautilus v Táboře se v kuchyni pohybuje 30 let. Martin Svatek vařil v New Yorku diplomatům a odvezl si odtud ponaučení, že jednoduchá česká jídla obstojí i na zahraničních talířích. Představí českou kuchyni v novém kabátku – nabízí všechno, co se dosud naučil, a přidává jako hlavní suroviny lásku k vaření a radost z vydařeného jídla.