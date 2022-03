(Ne)vinný duel – Sonberk & Piálek & Jäger

(Ne)vinný duel nebude soupeřením "na život a na smrt", naopak přátelským setkáním dvou špičkových vinařství, které se v něčem doplňují, v jiných aspektech odlišují, ale spojuje je láska k vínu a respekt k zákazníkovi. Těšit se můžete na poměřování dvou vynikajících kvalit.

V ceně každé vstupenky jsou 2 láhve skvělého vína, od každého vinařství jedna.

A to se vyplatí...

"Utkají" se Dagmar Fialová a Kamil Piálek.

Vinařství Sonberk je architektonicky kultovní vinařství, vyrábí přívlastková, chuťově originální vína pouze z vlastních, ručně sklízených a selektovaných hroznů dopěstovaných na 45 hektarech udržitelně obhospodařované viniční tratě stejného jména. Průměrná sklizeň 1,5 kg hroznů na rostlinu odpovídá celkové roční produkci 30 000–150 000 lahví dle kvality ročníku. Sonberk je držitelem platinové medaile Best in Show v kategorii suchých aromatických vín, dále platinové medaile Best in Category v regionální kategorii sladkých vín a Mezinárodního ocenění Nejlepší bílé suché víno střední a východní Evropy z oborově nejprestižnější soutěže Decanter World Wine Awards. Sonberk je zatím jediné moravské vinařství uváděné zároveň ve Financial Times, New York Times a Wall Street Journal. Získal 91 bodů v americkém Wine & Spirits jako jedno z nejlepších vín Evropy.

Vinařství Piálek & Jäger vlastní vinice na znojemské Kraví hoře a Načeratickém kopci a pískovcové sklepy v Novém Šaldorfě a Dobšicích. Zde nabízí k ochutnání přívlastková odrůdová vína ze znojemské vinařské podoblasti, které vyrábí pouze v malých partiich a vždy v jedné šarži. Do nabídky patří vína apelace VOC Znojmo, sauvignon KRAVÁK, ale i například sladší vína jako Pálava či Rulandské šedé.