Tradiční autentické pokrmy francouzské kuchyně | Jan Horký & Vinařství Obelisk

Originální francouzské menu pro vás připraví Jan Horký, který je nově šéfkuchařem v hotelu Nautilus v Táboře po Martinu Svatkovi. Jan Horký, jihočeský rodák, je kapitánem Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR. Šéfoval restauraci Zlatá Praha v hotelu Intercontinental i Francouzské restauraci v Obecním domě v Praze. Je také úspěšným absolventem školy Paula Bocuse ve Francii a rovněž se může pyšnit přípravou menu pro amerického prezidenta – Baraka Obamu. Jan se připravuje na světovou soutěž Global Chef Challenge, přičemž z Evropy jsou tam pouze tři kuchaři.

Právě recepty podle Paula Bocuse si pro vás Jan Horký nachystá s velkou kuchařskou vášní a o doprovod v podobě vín po celý večer se postará vinařství Obelisk.

VINAŘSTVÍ OBELISK

Vinařství Obelisk je mladé, moderní vinařství sídlící uprostřed vinic nad Valticemi. Majitel František Fabičovic se svou ženou Radkou Prokopovou vlastní také firmu Alca drain v nedaleké Břeclavi. Rozhodli se navázat na tradici Lichtenštejnů a kromě vinic spravují také oboru Obelisk, kde se nachází jeden z mála pozůstalých obelisků, které zde Lichtenštejni postavili. Odtud inspirace pro název našeho vinařství. Vína vyrábíme vinařskou postmodernou, tedy necháváme vínu dostatek prostoru pro jeho vlastní charakter. Používáme vlastní kmeny kvasinek a minimum přidaných látek. Díky přírodnímu přístupu obsahují vína minimum siřičitanů a díky absenci živočišných čiřidel jsou vína 100 % veganská. V současné době hospodaříme na cca 50 hektarech vinic převážně na sprašových půdách. Vinice jsou jak mladé, do 10 let stáří, tak i dvacetileté a nejstarší mají okolo 40 let. Z nich vznikají robustní a charakterní vína. Jsme sami sobě pěstitelem a pro výrobu vín používáme pouze ty nejkvalitnější hrozny daného ročníku, nad kterými máme kontrolu po celý rok. Produkujeme ročně cca 120 000 lahví – vše lahvujeme do burgundských lahví. A to jak pod šroubový uzávěr pro svěží vína, tak i přírodní celokorek pro vína s velmi dobrým potenciálem zrání.

Ve Vinařství Obelisk vznikají také sekty, a to tou nejušlechtilejší tradiční (šampaňskou) metodou zráním v lahvi. Do budoucna bude vznikne i fortifikované (portské) víno a vína v lahvích 0,25 l a magnum.

Naší dominantou jsou bílá vína, převážně suchá.

Pinot blanc, Pinot gris, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Pálava, Rivaner,

Sylvánské zelené, Chardonnay

Z červených vyrábíme Frankovku a Cabernet Sauvignon

V nabídce máme také přírodní, nefiltrované Amber wine, které zraje v hliněných amforách z vlastního jílu.