(Ne)vinný duel Kamil Prokeš & Georgios Ilias

Ne)vinný duel nebude soupeřením "na život a na smrt", naopak přátelským setkáním dvou špičkových vinařství, které se v něčem doplňují, v jiných aspektech odlišují, ale spojuje je láska k vínu a respekt k zákazníkovi. Těšit se můžete na poměřování dvou vynikajících kvalit.

V ceně každé vstupenky jsou 2 láhve skvělého vína, od každého vinařství jedna.

A to se vyplatí...

"Utkají" se Georgios Ilias a Kamil Prokeš.

Vinařství Ilias je vskutku rodinného charakteru - veškeré práce zastávají vlastními silami rodinní příslušníci. Historie vinařství je sice poměrně krátká, ale zato dynamická. Vše začalo v roce 1998, kdy si pan Ilias v malebném Pavlově vyhlédl polorozpadlou chalupu. Stavení společně s bratrem Tomášem přestavěl do dnešní obyvatelné podoby.

Rodina Prokešů má svoji rodovou historii zasazenou do malebné vinařské obce Němčičky. Rodinná vinařská historie má počátek v roce 1884 kdy Bartoloměj Stávek přichází z Čejkovic do Němčiček. Bartoloměj Stávek byl spolužákem Tomáše Garrique Masaryka a po uvedení prezidenta do úřadu od něj dostal první jízdní kolo, což v Němčičkách vzbudilo velký ohlas a zájem. Bartoloměj Stávek je tedy považován za zakladatele rodové vinařské tradice. V roce 2004 Kamil Prokeš vysazuje ve Velkých Němčicích ve viniční trati Punty svoji první vinici o výměře 0,33 ha s odrůdami Ryzlink vlašský, Tramín červený, Dornfelder, Zweigeltrebe a Rulandské modré.