I. Putování po táborských sklepech - To nejlepší z Velkých Bílovic

Tradicí festivalu už se stalo, že vína velmi rádi ochutnáváte v táborských sklepích. Zdejší historické lochy jsou pro zážitky jako stvořené - díky našim předkům. Originální degustace se v roce 2022 zopakuje, tentokráte s nabídkou toho nejlepšího z Velkých Bílovic, což je největší vinařská obec v ČR, a to jak rozlohou, tak i největším počtem pěstitelů vinné révy. Dnes v celém katastru obce obdělává 1056 vinařů celkem 750 hektarů vinic. Patří sem mj. vinařství Skoupil, Osička, Mádl, Spěvák, Mádlová aj. Těšit se můžete na 12 vinařů.



Stále platí, že husitské město se může pochlubit, že se v jeho historickém jádru nachází mnoho odlišných a zajímavých sklepů a sklípků. A ty stoji za to navštívit se sklenkou v ruce.



Obejít je můžete druhou dubnovou sobotu aneb Vycházka za vínem začíná za „vašimi humny“. A bude to opět naprostá senzace.

Cena vstupenky se vyplatí, neboť zahrne:

- ochutnávku až 85 vín ve sklepích přímo od vinařů

- láhev pramenité vody Šumavský pramen

- degustační skleničku

- katalog vín s mapkou sklepů

- kapsičku na skleničku

- komentovanou prohlídku podzemních chodeb s vinnými zastávkami

Upozorňujeme, že počet vstupenek na tuto akci je limitován.

Co Vás možná zajímá (návod a rady)?

Kde bude putování začínat?

Putování zahájíte v Galerii Ambit na nám. Mikuláše z Husi , kde obdržíte skleničku, katalog s mapou sklepů a minerální vodu Korunní.

Můžu začít v jakémkoliv sklepě?

Ano, pořadí v jakém sklepy navštívíte si určujete sami, do sklepů se můžete opakovaně vracet.

Můžu začít návštěvu sklepů v jakýkoliv čas po dobu trvání akce?

Ano, Vaše putování po sklepech můžete začít kdykoliv po dobu trvání akce od 11:00 - 18:00.

Co když bude ve sklepě plno?

Pokud bude sklep plný, vyberte si jiný sklep a později se můžete vrátit.

Jak dlouho můžu v jednom sklepě degustovat?

Doba strávená ve sklepě není limitovaná, ale prosíme návštěvníky, aby dobu strávenou ve sklepě omezili na cca 30-45 minut, aby mohlo dojít k vystřídání všech ostatních návštěvníků a zajistila se tak plynulost akce.

Jak velký bude jeden degustační vzorek vína?

V ceně vstupenky máte degustaci v jednotlivých sklepech zdarma. K dispozici bude cca 100 vzorků vín a objem jednoho degustačního vzorku bude 0,04l. U každého vinaře si můžete vzorky vín opakovaně přechutnávat dle libosti. Pokud budete chtít nalít více vína než jeden degustační vzorek (více než 0,04l vína) nebo si koupit celou lahev, zaplatíte příslušnou částku přímo vinaři.

Kde se můžu během putování najíst?

V partnerských restauracích pro Vás bude vždy k dispozici jedna specialita, která bude snoubená s jedním vínem od daného vinaře a vy si budete moci toto snoubení vyzkoušet. V restauracích bude samozřejmě k dispozici běžná nabídka jídel. Jídla v restauracích nejsou zahrnuty do ceny vstupného a každý návštěvník si je hradí sám.

Co mám dělat, když se mi rozbije sklenička?

Pokud se Vám sklenička během cesty rozbije, budete si moci v každém sklepě koupit skleničku novou. Cena jedné skleničky je 100 Kč. Po skončení akce si skleničku odnesete na památku.

Budou k dispozici v jednotlivých sklepech místa k sezení?

Ve většině sklepů bude možné posedět, ale kapacita je omezená dle velikosti sklepa. Posezení je určeno pouze ke krátkému odpočinku, nikoliv k dlouhodobému vysedávání. Každý sklep má svou partnerskou restauraci, kterou budete moci využít k delšímu odpočinku. Zároveň zde budete moci také ochutnat vína od vinaře z daného sklepa.

Kde se mohu objednat na prohlídku táborského podzemí?

Vstup s komentovanou prohlídkou táborského podzemí máte, v rámci vstupenky zdarma. Konkrétní čas vaší prohlídky si musíte zarezervovat na pokladně Husitského muzea.