Zvěřina v moderní úpravě & vína | Jan Horký & Vinařství Spielberg

an HORKÝ - šéfkuchař restaurace Golgie táborského hotelu Nautilus, Kuchař roku 2017, který vařil v Hotel Hyatt Hong Kong, Hotel Intercontinental Madrid, Hotel Pan Pacific Singapore, Budova OSN New York, nedá dopustit na českou kuchyni. A do té patří zvěřina. Jan Horký převede pokrmy z lesa na talíř…



Zvěřina patří mezi typické podzimní delikatesy, není ale snadné ji připravit. Maso ze zvěřiny má své milovníky i odpůrce. Podle odborníků je stravitelnější a biologicky hodnotnější než maso ostatních zvířat. V porovnání s hovězím či vepřovým masem, s výjimkou masa divokých prasat, obsahuje jen velmi málo tuku, 2–3 %. Také obsahuje větší množství vitamínů A a B. Z minerálních látek je neopominutelný obsah železa, fosforu a vápníku. Obecně se za nejlepší zvěřinu považuje maso srnčí a dančí.

Vinařství SPIELBERG je tradiční moravské vinařství z Archlebova. Vítěz soutěže Vinař roku 2017.

Vinařství se nachází na okraji obce Archlebov v překrásné krajině připomínající provincie Toskánska. I proto nás lidé s oblibou označují jako brána do Moravského Toskánska.

Večerem vás provede sommelier a skvělý bavič Martin Žůrek.