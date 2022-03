(Ne)vinný duel – Filip Mlýnek & Jiří Rujbar

(Ne)vinný duel nebude soupeřením "na život a na smrt", naopak přátelským setkáním dvou špičkových vinařství, které se v něčem doplňují, v jiných aspektech odlišují, ale spojuje je láska k vínu a respekt k zákazníkovi. Těšit se můžete na poměřování dvou vynikajících kvalit.

V ceně každé vstupenky jsou 2 láhve skvělého vína, od každého vinařství jedna.

A to se vyplatí...

"Utkají" se Jiří Ruibar a Filip Mlýnek.

Rajhradské klášterní vinařství v dnešní podobě funguje od roku 2009, kdy se potkali současní majitelé a rozhodli se, že chtějí pokračovat ve staleté tradici rajhradského vinařství, které je od samého počátku spjato s řádem benediktinů. Vína se vyrábí a zrají v historických sklepích, vybudovaných v letech 1692. Aktuální produkce se pohybuje kolem 100 000 lahví a naše vína najdete ve vinotékách a gastronomii. Významný podíl má i privátní a firemní klientela Jako nové a moderní vinařství používá takové technologie, které v nejvyšší možné míře respektují přírodu a její zákonitosti. To dává možnost zpracovávat hrozny, vypěstované v integrované produkci, metodami vystihujícími charaktery jednotlivých terroir. Cílem je tedy, aby víno odráželo vliv místního geologického podloží, složení půdy, vlhkosti, srážek, nadmořské výšky, ale také tradici a umění vinaře.

Stejnojmenné vinařství Filipa Mlýnka je butikovým projektem tohoto dlouholetého sklepmistra vinařství Volařík. Téměř pro vlastní potěšení si na několika vyhlášených vinohradech v Dolních Dunajovicích pěstuje v poměrně malém množství (30 000 lahví) víno pro milovníky jeho osobitého stylu. Filip Mlýnek se nijak netají tím, že nehodlá jít v trendu "od všeho něco," ale soustředí se pouze na odrůdy, kterým se na jeho vinicích nejlépe daří. A to je vlašáček, rýňáček a veltlínek, jak by sám řekl. A doplňkově se pokouší a trošku "Pálavěky a Hibernálku." V tuto chvíli Filip Mlýnek hospodaří na tratích zvučných jmen jako Liščí vrch, Plotny, Dunajovský kopec nebo Valtická. A co znamená jeho "osobitý styl"? Filip Mlýnek si ve sklepě hrozně rád hraje se zbytkovým cukrem, vyvažováním s kyselinami, a výsledkem jsou neuvěřitelně zajímavá a harmonická vína. A musíme zmínit i osobnost: pokud někdy budete mít příležitost potkat Filipa Mlýnka osobně, třeba na degustaci, nenechte si to ujít. Svérázná osobnost dělá svérázná vína.