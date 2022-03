(Ne)vinný duel Mikrosvín & Jindřich Kadrnka

(Ne)vinný duel nebude soupeřením "na život a na smrt", naopak přátelským setkáním dvou špičkových vinařství, které se v něčem doplňují, v jiných aspektech odlišují, ale spojuje je láska k vínu a respekt k zákazníkovi. Těšit se můžete na poměřování dvou vynikajících kvalit.

V ceně každé vstupenky jsou 2 láhve skvělého vína, od každého vinařství jedna, které si odnesete z degustace domů.

A to se vyplatí...

"Utkají" se David Chrápek a Jindřich Kadrnka.

Vinařství Mikrosvín Mikulov. Víno dělají lidé. Tímto mottem se řídí filozofie stále se rozvíjejícího vinařství Mikrosvín, které s 220 ha vinic patří již dlouhá léta mezi nejvýznamnější producenty predikátních vín z Pálavské oblasti. Základním drahokamem vinařství je Ryzlink vlašský, odrůda, které na výjimečných vinicích mikulovské podoblasti dává vínu originální otisk této části Moravy. Mikrosvín Mikulov produkuje svá vína ve čtyřech řadách: Standard Line, Flower Line, Traditional Line a Legia Deximus Gemini - Premium Line. Vinařství, žijící svým životem, podřizující vše přírodě, najdete v idylickém prostředí samého srdce Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Pálava, zapsané v UNESCO, a v přilehlých Dunajovických vrších. Jeho vinice se rozkládají v katastrech obcí Dobré Pole, Březí, Dolní Dunajovice a Mikulov. Výjimečná svou polohou je trať v obci Perná, kde se pěstují ty opravdu nejdůležitější pálavské odrůdy.

Rodinné vinařství Jindřich Kadrnka se nachází ve vinařské obci Březí u Mikulova v blízkosti překrásné Palavy a Dunajovských vrchů. Vinohradnictví a výrobě vína se rodina věnuje řadu let. J. Kadrnka: „Já se svou rodinou jsem již čtvrtá generace, která ve vinařství pokračuje. Ve vinici a ve sklepě jsem pracoval už od dětství, ale mým prvním a nejdůležitějším profesním krokem bylo mé první zaměstnání. V roce 2001 jsem nastoupil do firmy Mikrosvín Mikulov, kde jsem pod vedením ing. Zdeňka Peřiny získal mnoho zkušeností a vědomostí. V našem rodinném vinařství se snažíme produkovat špičkový hrozen, protože věříme, že pouze ten je základem pro vynikající víno. Klademe důraz na všechny práce ve vinici, co nejméně chemických zásahů, co nejšetrnější přístup ke keři, hroznu a vínu celkově. Pěstujeme odrůdy pro nás typické a nové odrůdy, kterým věříme, že můžou být kvalitativně na vysoké úrovni. Jsou to Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlinské zelené, Rulandské bílé, Chardonnay, Pálava, z nových Johanniter. Z modrých odrůd jsou to Zweigeltrebe a Merlot.“