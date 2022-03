Do roku 2015 probíhaly strakonické farmářské trhy od jara do podzimu nepřetržitě. Z důvodu nižšího zájmu návštěvníků byly poté rozděleny do jarní a podzimní části s letní pauzou.

Pro letošek jsme posbírali dostatek kuráže i pracovní síly, abychom zkusili toto původní nastavení obnovit. S radostí vám oznamujeme, že farmářské trhy Strakonice 2022 proběhnou v celkem 17 termínech v pravidelných intervalech (každý druhý pátek) počínaje 8. dubnem.

Naším velkým přáním je stabilní účast návštěvníků i prodejců po celou sezónu.

