Street food Strakonice

To nejlepší ze světového street foodu ochutnáte v sobotu 21.května v PANSKÉ ZAHRADĚ ve Strakonicích.

Přijďte si užít den do společnosti dobrého jídla a pití. Vybírat budete ze široké nabídky streetfoodových specialit, čerstvých ryb i šťavnatých burgerů. Ochutnáte tradiční pokrmy Srí Lanky a zjistíte, co se vaří v Africe. V nabídce bude také pikantní pljeskavica, pálivé dobroty bohaté na chilli a dokonce i hmyz.

Potrpí si váš zmlsaný jazýček spíše na sladkosti? Pak vám chutě budou dělat třeba dozlatova usmažené koblížky, křehké vafle, lehké makronky, ledové nanuky nebo pestrá paleta sladkého pečiva a dezertů.

A postaráno bude pochopitelně i o pitný režim. Je libo limonádu, víno či pivo?

Těšit se můžete i na doprovodný program. Více info již brzy.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

11-14 hod. - Kubánské trio - Cuban music in Prague

14-17 hod. - Mexická kapela - Mariachi Azteca de Praga



Vstup: ZDARMA