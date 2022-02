Tattoo Jam Strakonice - 17. ročník

Tak je to po třech letech tady, přátelé! Chci vás za TATTOO CLUB STRAKONICE a MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO STRAKONICE srdečně pozvat na již tradiční 17. ročník TATTOO JAMu! Myslím, že není potřeba sáhodlouze vysvětlovat, o co jde, takže v kostce - Jedná se o setkání příznivců tetování, piercingu a dalších tělesných modifikací... Na místě budou od rána do večera bzučet tetovací strojky, poběží doprovodný program, chybět nebudou ani prodejci, kteří vám nabídnou všechno možné i nemožné, co se této subkultury týká a chybět samozřejmě nebude ani živá muzika! Brány kulturáku se pro veřejnost otevřou v 10:00! Troufám si říct, že "náš" Tattoo Jam se vyznačuje hlavně přátelskou (až domáckou) atmosférou a to hlavně díky vám všem! Toto je pouze základní info a veškeré podrobnosti časem doplním! Moc se na vás všechny těšíme! <img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t66/1/16/1f91f.png" alt="