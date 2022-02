Už v 11.3.2022 se uskutečni v clubu The GALLERY skce pod názvem Drunk as Fuck Night parta 4 mladých raperů Vám udělá show při který se budete chtít bavit a pít takže se máte na co těšit! Těšíme se na Vás The GALLERY

Live show :

Bufuindahaus

Dj Skeddy

Fonsy

Hamlet