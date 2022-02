Risk of Impact vol. III

Zapiš si datum 5.3.! Protože s ním přichází již třetí mejdan Risk of Impact Night. Společně s The Gallery ti přinášíme noc plnou temných zlomených i těch nejvíc rovných beatů. Risk of Impact je parta pěti mladých ravers, co zbožňují temnou a tvrdou elektronickou hudbu. Nejvíce na jejich akcích můžeš slyšet Deep, Neurofunk, Crossbreed, Hardstyle, Hardcore, Hardtekk. O pořádnou jízdu se postarají tito DJs: