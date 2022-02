Hard Rico / Special guest

Už 18.3. 2022 dorazí do clubu The Gallery v Českých Budějovicích, ostravský střelec *HARD RICO* nováček na scéně který si získal pozornost díky striktním hitům jako Fuck Heaters × TRIPPIN × FURT. Poslední dobou se však ukazuje více není divu, tracky jako Karanténa × Hit nebo Eazy Money mají stovky tisíc views. Jako další hosti přijedou : *OFF CULTURE* *ADRIAN SCHNEIDER * *LUCA BRASI* Další se na stagi předvede domácí banda *BTR BANDITS* která zde pokřtí nové EP.