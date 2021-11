Vánoční koncert skupiny Fešáci s hosty

Fešáci jezdí pravidelně do Českých Budějovic již od roku 1974. Tehdy ještě i s Michalem Tučným. V loňském roce se vánoční saloon Fešáků díky Covidové situaci neuskutečnil. Bylo to poprvé od roku 1974.

V tomto roce chtějí Fešáci oslavit v rámci vánočního vystoupení i několik zásadních jubileí.

6.2 oslavil Tomáš Linka (hlavní zpěvák skupiny) své 75. narozeniny. 23.9. oslavil své 80. narozeniny další zpěvák a dlouholetý člen Fešáků Robert Moucha. No a 29.4. by se dožil 75 let další zásadní postava Fešáků zpěvák a bandžista Pavel Brümer. Na něho bychom rádi v první půlce představení také vzpomněli. Kdybych to měl tedy shrnout…

První půlka představení bude patřit našim oslavencům, křtu nové autobiografické knihy Tomáše Linky, a druhá vánocům, vánočním písním, nebude chybět vánoční veselá scénka a v závěru samozřejmě koledy v úpravách Fešáků, které mají naši fanoušci v našem podání velmi rádi.

Moderovat bude opět Pavel „BEZI“ Bezouška hlavní dramaturg Country radia a hostem bude naše bývalá členka a zpěvačka Hana Mladá dříve Rychlá.