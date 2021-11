Tradiční vánoční výstava v černé kuchyni strakonického hradu. 19. 11. – 26. 12. 2021 Místo: černá kuchyně strakonického hradu Vstupné: 20/10 Kč, Spolek přátel muzea zdarma Otevřeno: Út – Pá: 9.00 – 11.30, 12.00 – 16.00 hod. / So, Ne a svátky: 13.00 – 16.00 hod. Vernisáž: 18. 11., 16.00 hod.

Když se řekne zima… Čas, který je spojen s mnoha zvyky a legendami. Některé jsou hojně rozšířené, jiné méně známé. Spousta lidí se každý rok líbá pod jmelím, ale věděli jste, že původ tohoto zvyku sahá do Norska? Čas činností, které bylo dříve třeba udělat a které lidem pak ulehčovaly život po zbytek roku. Práce s peřím patřila mezi každoroční zimní aktivity. Čas, kdy nás obklopuje tma a toužíme po světle. I světýlka na stromečku mají svůj důvod. Čas dětského smíchu, štěstí a zimních radovánek. Počátky některých z nich sahají až daleko do doby před Kristem a dokonce do míst, kde bychom to sotva tušili. To vše se dozvíte na naší výstavě.