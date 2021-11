Krampuslauf - Prachatice

Krampus je Alpské strašidlo, které se objevuje především okolo Adventu. Je to starověká tradice, která vznikla v rakouských Alpách odkud se postupně rozšířila do celého Rakouska a postupně i do okolních státu. V Prachaticích se představí výběr ze skupiny Dragon Krampus, Krampus Vodňany a Lucifers Schattenfürsten (A).

Velké náměstí

Datum: 19.11. 2021

Čas: 18:00

Vstupné: zdarma

