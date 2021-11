Neuromania vol.4 D&B N:force UPfockerz

A máme tu pokračování Drumandbassových mejdanů už čtvrtý na kterým nesmíš chybět - Neuromania vol.4 už 19.11.2021 v klubu The Gallery v Českých Budějovicích!!!

Další ze série “drumandbass” akcí, na kterou Vám dotáhneme ty nejzajímavější DJ’s a producenty:

**UPFOCKERZ**

trio ve složení Azawakk, Mazzon a Brejchus Pavián.Dva DJ’s a MC z různých koutů republiky. Za krátkou dobu působení pod jednou značkou toho pánové stihli už opravdu dost. K těm nejvýznamnějším událostem určitě patří opening set na Factory stage Let It Roll Summer 2017, Imagination festival, Prague DNB Weekender a Exploration festival.

**N:FORCE**

je český neurofunkový DJ a promotér. Zakladatel projektu Neurofunk Will Never Die, člen Let It Roll bookingu, LIR crew, Break Art crew a první z řady Imagination DJs vám během svých setů naservíruje jedinečnou neurofunkovou nálož ze tří decků. Má za sebou vystoupení na chorvatském festivalu Outlook, hraní ve Španělsku, Něměcku, Rakousku, Polsku. Díky jeho lásce ke zlomeným beatům a jeho pracovnímu nasazení se v posledních letech podílel na akcích, jako Let It Roll Winter, Let It Roll Open Air, X-Massacre, Hospitality, Ram Night, Let It Roll On Tour a na mnoho dalších.¨

O DALŠÍ SUPPORT SE POSTARÁ DJ:

SCARF

BRAINSOUL

SMOLIS

LIGHT SHOW BY SMOLIS