Retrogaming - počátky osobních počítačů u nás

Zábavná interaktivní výstava zapůjčená z Regionálního muzea v Litomyšli představuje historii výpočetní techniky od počátků po polovinu 90. let 20. století. Největší pozornost je věnována počítačovým hrám a domácím počítačům a konzolím z 80. let – československým i zahraničním. Návštěvník se seznámí také s velkými herními hity, s dobovými herními časopisy, s problematikou pirátství apod. Součástí výstavy je i "pařanské doupě" – herna s historickými počítači, herním automatem i s moderními PC s emulátory - se stovkami her.

Pamětníci si mohou připomenout velké herní hity – od Pac-Mana a Space Invaders přes Prince of Persia nebo třeba Cannon Fodder až po Doom a Street Fighter II. Řada her si zachovala svoji hratelnost dodnes, a tak si i ti nejmladší návštěvníci, zvyklí na dokonalou grafiku a zvuk, s chutí zahrají Dynablaster, Lemmings nebo Vroom.

Výstavu doplňuje spoustu zajímavostí o historii výpočetní techniky (počátky, IBM, Atari, Commodore, Apple, Sinclair, československé počítače, herní konzole, ostatní).

otevřeno

celoročně út - ne, svátky od 9:00 do 17:30