Studio Damúza: Bajaja aneb hledá se hrdina!

Také vám někdy přijde, že máte doma místo dětí draky? Víte jak se poznali vaši rodiče? Co se stane, když král přislíbí své tři dcery třem drakům? Proč Bajaja odjíždí do světa? A proč po boji vždy utíká? Rytířská pohádka, která vypráví o skryté lásce a neskrývané udatnosti, o nutnosti a schopnosti se správně rozhodovat, o poslušnosti, o vzbouření, o prostém lidu i královské rodině. Tři draci, dva herci, jeden muzikant, loutky a jedna otočná scéna. Představení pro děti od 6 let a jejich rodiče. Délka představení: 50 minut Vstupenky v prodeji na místě a na GoOut. Švestkový Dvůr, z. s. děkuje za podporu Ministerstvu kultury České republiky a Státnímu fondu kultury České republiky.