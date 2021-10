Putování strašidel od stavení ke stavení

Pojďte se s námi vrátit k našim kořenům, začneme u starých Keltů, kteří v tyto dny slavili začátek roku a zároveň konec žní a příchod zimy. Od 16. století se stalo zvykem chodit v roztrhaných cárech a pomalovaných obličejích, které představovaly duše zemřelých, od stavení ke stavení a vybírat jablka či ořechy. I my se vydáme na strašidelnou pouť, při které zažijeme mnoho dobrodružství. Při našem putování spatříme děsivé živé obrazy, které se budou snažit v nás vyvolat strach. My ale ohněm rozzáříme naše lucerničky a svíčky a teplem a světlem zahřejeme naše dušičky.

17:00—18:00 >>> Srocení strašidel a duchů na nádvoří Městské knihovny. Na programu budou děsivé písničky, malování na obličej a strašidelné taneční vystoupení od TK Torra Písek. Posilnit se můžete v kavárně Upekla obludnými zákusky a pekelnými nápoji.

V 18:00 budeme z knihovny putovat k domu U koulí, kde nám strážkyně domu otevře ohnivou stezku mezi světy. Jakmile najdeme své světlo, můžeme pokračovat k bývalému hřbitovu do Trojice. Společně vejdeme za bránu hřbitova kolem duchů zemřelých a vkročíme do kostela, kde prověříme sílu tvého strachu. Ten umocní 356 letý varhaník tesklivou skladbou. Pak se všichni s nově nabitou odvahou můžeme rozejít do svých domovů, abychom zdárně překonali zimu a vše temné.

Na sebe: strašidelné masky S sebou: děsivé lucerničky, hřbitovní svíčky a HROZIVĚ děsivou náladu.

Za svá malá strašidla zodpovídají rodiče.