Odložená premiéra ze sezóny 20/21.

Co se to děje? Z běžného návratu manželů domů po dovolené se stává noční můra. Přátelé, kteří měli zalévat kytky, obsadili byt a ničím už si nemůžete být jisti, natož sami sebou. Běžná realita, normální situace a vztahy se vymkly kontrole. Je to důvod podlehnout panice nebo se tím bavit?