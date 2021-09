Posel z Liptákova

Veselský ochotnický spolek CIMRFRAJ uvádí v Jihočeském divadle oblíbenou klasiku z pera českých cimrmanologů Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a českého nedoceněného génia Járy Cimrmana. Tým pražských cimrmanologů se vydal do Liptákova v Jizerských horách a učinil významný objev - dvě Cimrmanovi dosud neznámé hry. Na základě této cesty vytvořilo divadlo Járy Cimrmana pro své diváky expedici do Cimrmanova stáří a nastudování her „Posel světla” a „Vizionář”.

Celý výtěžek z benefičního představení bude věnován Společnosti pro ranou péči, která pomáhá dětem s těžkým zrakovým postižením.