Středověký jarmark

Chcete zažít atmosféru středověkého jarmarku na vlastní kůži? Přeneste se do minulosti a poznejte práci dobových řemeslníků – svíčkařů, ševců nebo tesařů a dalších. Dozvíte se, co vše musel ovládat středověký kovář, jak náročná byla práce brníře nebo zbrojíře, jak vypadalo opracování kamene či probíhalo barvení a co vše zajišťovala prádelna. Také se dozvíte, jak se vyráběly sudy a mnoho dalšího.

Kdy: 25.9.2021 10:00 - 20:00 hod., Památník Jana Žižky z Trocnova (Trocnov, 373 12 Borovany)

PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM ZDE