Večery S - Pětník, Žofie Kabelková, Želiboys

Skupina Pětník je jednou z nejdéle působících acapelových skupin u nás. Její repertoár je žánrově široký: zazní swing, jazz, pop i folk, to vše v čistě vokálních úpravách. Pětník vychází z přesvědčení, že lidé rádi slyší to, co trochu znají, čemu rozumí a co je pobaví něčím neotřelým. Pětník zazpívá 24.9.2021 jako první v pořadu Večery S koncerty v Divadle U Kapličky v Českých Budějovicích.

Žofie Kabelková je česká písničkářka, která se na zdejší hudební scéně pohybuje více než 20 let. Ve svých textech se zaobírá především mezilidskými vztahy. Ozývají se v nich témata rodiny, (ne)jistoty, smíření, důvěry či vnitřní svobody. V jejích písních najdete i citelné a hluboké propojení s přírodou. Odehrála stovky koncertů v klubech a na festivalech u nás i v zahraničí. Její album Peřiny z vody (2009) bylo nominováno na Cenu Anděl v kategorii folk.

Želiboys - Pozvolnou přeměnou country kapely Nouze od roku 2014 vzniklo seskupení Želiborů a přátelé, dnes s názvem Želiboys. Schopní hudebníci společně s Petrou Želiborovou se společně vydali do pestré hudební oblasti country, bluegrassu a swingu. V současné době pracují i na vlastní tvorbě v českém i anglickém jazyce.