Divadlo Toy Machine: David a Goliáš

Tři příběhy o „obrech“. Obři nejsou jen velcí kolohnáti, kteří nevědí, kam šlapou, ale mohou se skrývat v nejmenším jednotlivci, v jeho obří odvaze. Tak to bylo i s Jankem Fazolkou. Něco velkého jako fazole si poradí s drakem a má sílu jako stádo volů. Obrovitost se může skrývat v síle skupiny, třebaže se jedná o ty nejmenší.

To pak obrovi Valibukovi není k ničemu jeho síla. Sice přemůže medvěda, porazí sedláka i ledovou obryni, ale dokáže se i vyrovnat se včeličkami? A třetí příběh nás přesvědčí o tom, že někdy se obr skrývá i v nás v obyčejných lidech a nemusí to být jen v pohádkách. Jako třeba David a Goliáš. Čas od času se stane, že ti menší a malí nemají takové uznání, jaké by si zasloužili. Občas se stane, že ti velcí, co mají velká ramena a velký nos přestanou ty malé vidět. David a jiní si to nechtěli nechat líbit. Tři pohádky v jedné o tom jak jiní malí dokázali přemoci daleko větší. Hrají a připravili: Tomáš Podrazil a Tomáš Běhal Loutky, výprava a koncept: Tomáš Běhal Spolupráce:. Jan Cimr Vstupenky v prodeji na místě a na GoOut. Švestkový Dvůr, z. s. děkuje za podporu Ministerstvu kultury České republiky a Státnímu fondu kultury České republiky.