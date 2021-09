Pochodem v chod, Týne! - 100 let od založení vojenské posádky v Týně nad Vltavou

Letošní rok uplynulo rovných sto let od chvíle, kdy do Týna nad Vltavou přišla vojenská posádka československého vojska. Vojsko v Týně následně působilo více jak 80 let a jeho přítomnost výraznou měrou ovlivnila historii města. V návaznosti na toto výročí připravilo MCKV – Týn nad Vltavou celou řadu akcí, které tuto významnou událost připomenou. Mezi nimi je i výstavní počin, který si vzal za cíl připomenout historii působení vojska v Týně.

Na výstavě je prezentováno období, které předcházelo příchodu československého vojska, působení vojska za první republiky, Protektorátu i po 2. světové válce až do samotného odchodu armády z Týna v novém miléniu. Zachyceny jsou dílčí, konkrétní události i momenty z běžného života vojáků místní posádky. Připomenuta je zde rovněž historie týnských kasáren. Zachycena je jejich výstavba, rozšiřování i poslední změny, ke kterým došlo v prostorách bývalých kasáren po odchodu vojska, včetně přestaveb a demolice celé řady budov či kasárenských objektů.

Program akce:

Pátek 24. 9. 2021

17:00 prohlídka vojenských táboru armád (besedy, prezentace)

20:30 projekce filmu Dobrý voják Švejk (1956)

Sobota 25. 9. 2021

09:00 Položení věnců u pomníku na Malé Straně

09:15 Průvod městem od pomníku na Malé Straně

10:15 Oficiální zahájení programu

10:30 Vystoupení Ústřední hudby Armády ČR

13:00 Ukázky Klubu vojenské historie

16:00 Ukázka válečného střetu Wehrmachtu s Rudou armádou

KONCERTY:

19:00 František Kasl

21:00 Spolektiv

22:15 projekce filmu Poslušně hlásím (1957)

TÉMATICKÁ VÝSTAVA VE FOYAER SOKOLOVNY

V sobotu 25.9.2021 bude spolkem Vltavotýnská lokálka ve spolupráci s Českými drahami vypraven také zvláštní vlak s historickým motorovým vozem M 262.0 přezdívaným „Kredenc” a přívěsným vozem Balm. Souprava tak nabídne nejen zážitek z jízdy historickým vlakem, ale také dostatečnou kapacitu.

První vlak začne svou jízdu v 8:26 odjezdem z Českých Budějovic, do Týna nad Vltavou dorazí v 9:38.

V průběhu dne pojedou 3 páry vložených vlaků v úseku Číčenice - Týn nad Vltavou a zpět. V Číčenicích budou zajištěny přípoje na vybrané vlaky.

Poslední vlak z Týna nad Vltavou vyrazí v 18:07 opět do Českých Budějovic kam dorazí v 19:28.