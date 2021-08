Druhý Zpěvomat v Táboře se koná 8. ZÁŘÍ 2021.

Co je to zpěvomat?

Kouzelný pouliční hudební nástroj znějící na přání kolemjdoucích. Jedná se o interaktivní projekt ve veřejném prostoru, přinášející do ulic měst živá hudební vystoupení pod vedením předních profesionálních hudebníků - zpěváků, skladatelů a sbormistrů.

ZDARMA