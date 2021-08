Dominika na cestě Japonskem

Další z cest Dominiky Gawliczkové. Všichni se usmívají, pomáhají si a uctivě se klanějí, na každém rohu je výběr zdravého levného jídla, domy se nezamykají, všude je čisto, všechno je do detailu promyšlené a funguje. Zní to jako dokonalý svět, ale je?

Od počáteční zamilovanosti k postupnému rozčarování a prvním fackám až po uvědomění si, že všechno má své chyby. Ale pořád je to sakra dobré. Poblité japonské kalhoty, otřes mozku, natáčení pro Fuji TV i rozhovory pro největší noviny světa, ukradené kalhotky, horké prameny, tajfuny, lesy, rakety, automaty, kravaty, krabi, králíci, karaoke i rybí sperma. Nebude to o chrámech a japonských zahradách, bude to o lidech, přátelství i pokrytectví. Přijďte. 9 531 kilometrů I 7 měsíců a 4 dny I 8 ostrovů I 1 motorka