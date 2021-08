Taneční přípravka pro děti

Taneční škola Stanislava Schöna a taneční klub Lastdanceteam nabízí první seznámení s tancem pro nejmenší děti. Taneční přípravka je zaměřena na pohybovou a rytmickou průpravu, cvičí koordinaci pohybů, formou her se děti seznamují s hudbou a učí se ji vyjadřovat pohybem. V průběhu roku nacvičují jednoduché taneční variace. Vhodné pro děti od 5 let. Výuka probíhá pravidelně po celý školní rok v pátek od 15:00 do 15:45 hodin. Cena za pololetí 1.250 Kč. Zveme všechny malé zájemce na nábor, který proběhne v pátek 17. září (15:00 - 15:45 hodin) na naší taneční škole Pražská 131a (naproti Budvaru).