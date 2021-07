Výstava Cristo del Risco Tábor

Cristo del Risco / 1975, Camaguey - Kuba/ Vizuální multižánrový umělec s česko-kubánskými kořeny. Vystudoval New World School of The Arts v Miami - USA , obory CYBERARTS a uměleckou fotografii. Věnuje se malbě, ilustraci, fotografii, grafice a webdesignu. V rámci malby je možné v jeho tvorbě rozpoznat odkazy na postmoderní citace odkazující k americkému street artu např. J. M. Basquita či art brut v podání Jeana Dubuffeta, dále pak reminiscence na etnické či náboženské entity. V jeho fotografické tvorbě, zejména v poslední době, převažuje zájem o portrét a reportáž. Jako grafik a webdesigner pracoval pro firmy jako ALCIONE nebo UNIVISION. Od roku 2003 žije v Praze. Mimo Českou republiku vystavoval hlavně v USA. Jeho práce najdete na www.digitalia10.cz.