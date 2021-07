Emma Smetana a Jordan Haj v Žižkárně

Od šesti let hraje na klavír. V roce 2012 založila kapelu nesoucí její jméno, ve které zpívá a hraje na klavír a kytaru. V březnu 2016 vydala debutové hudební album What I've Done. Z něho pochází i singl "No Fire”. To je Emma Smetana, která je nejen moderátorkou, ale i úžasnou zpěvačkou.

Vystoupí společně se s zpěvákem a muzikantem Jordanem Hajem

Afterparty DJ Dave Pouštěč